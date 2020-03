Il coronavirus si nasconde in bella vista. Per ogni caso noto di Covid-19, ce ne sarebbero altri 5-10 ‘in giro’, che non sono stati individuati. Lo suggerisce sul ‘New York Times’ Jeffrey Shaman, epidemiologo della Columbia University e autore senior dello studio realizzato con i colleghi dell’Imperial College di Londra, pubblicato ieri su ‘Science’. Secondo la ricerca in Cina, a fine gennaio, ben l’86% dei casi sarebbe stato non diagnosticato. Ebbene, gli scienziati hanno riferito che, per ogni caso confermato, ci sono probabilmente altre 5-10 persone con infezioni non rilevate. Questi casi spesso più lievi sono, in media, infettivi per circa la metà rispetto a quelli confermati, ma sarebbero responsabili di circa l’80% dei nuovi casi.

