Il Coronavirus ha sconvolto ogni cosa. Compreso il rintocco delle campane che ha sempre accompagnato la vita di tutti noi, atei o credenti. Ha scandito il tempo nei tanti paesini dell’Italia ma anche nei quartieri delle grandi città. Ha risuonato per richiamare i cuori ad un momento di festa o ad un momento di dolore. Un rintocco di condivisione, sempre, più o meno consapevolmente. Ma in questi giorni c’è una ‘mascherina’ anche per loro, non mute, ma molto spesso taciturne. E ad Agnone, in Molise, dove ha sede la ‘Pontificia Fonderia Marinelli’, la più antica fabbrica di campane e arte sacra del pianeta – segnalata per diventare ‘Sito Culturale Patrimonio dell’Umanità’ per l’Unesco – per la prima volta, in più di mille anni di storia, dal tempo di Carlo Magno ai giorni nostri, anche la produzione delle campane si è fermata.

Fonte