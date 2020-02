“Siamo riusciti a isolare il nuovo coronavirus da pazienti lombardi provenienti dalla zona del Lodigiano”, epicentro dei contagi nella regione. Un traguardo raggiunto anche grazie a “giovani ricercatrici” precarie “che lavorano giorno e notte, e che hanno lavorato anche sabato e domenica senza sosta”. A parlare all’AdnKronos Salute è Gianguglielmo Zehender, professore di Igiene generale applicata dell’università Statale di Milano, fra gli scienziati che hanno contribuito all’isolamento meneghino di Sars-CoV-2. “Ovviamente ora la nostra intenzione è di studiare e caratterizzare il genoma di questo virus che sta girando in modo autoctono nel nostro Paese, pur essendo sempre di origine cinese. Cosa che stiamo facendo in questi giorni”, così “emozionanti per la ricerca”.

