Per i 2.500 cinesi che stanno rientrando in Toscana dopo un soggiorno in Cina “l’indicazione è l’isolamento volontario a casa. Per tutti: adulti e bambini. Ma bisogna dire che la situazione non deve suscitare eccessivo allarme: tutte queste persone sono tracciate, e c’è un ambulatorio apposito a loro dedicato in caso di febbre. Dunque la situazione è sorvegliata e controllata, non solo per i 400 bambini” monitorati in isolamento volontario a casa. Ad assicurarlo all’AdnKronos Salute è l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa, che interviene dopo le parole ieri dell’assessore alla Sanità della Regione Toscana, Stefania Saccardi.

Fonte