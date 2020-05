Dopo la pandemia un’ondata di ansia e frustrazione da ritorno alla normalità. Secondo le stime della Società italiana di psichiatria (Sip), “sono oltre un milione gli italiani colpiti dalla ‘sindrome della capanna‘ che, in individui predisposti, aumenta il rischio di sviluppare psicopatologie e disturbi dell’adattamento”. “Stiamo percependo un numero enorme di persone in difficoltà per la paura di affrontare la vita precedente, uscire di nuovo e lasciare la casa che è diventata un rifugio che li ha protetti e tenuti al sicuro dal coronavirus”, spiegano Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, presidenti Sip.

