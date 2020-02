Il direttore generale dell’Asst di Lodi decide di fare chiarezza sul ‘paziente 1’, il caso indice da cui è partito l’effetto domino dei contagi da cornavirus in Lombardia. Il 38enne, riferisce Massimo Lombardo, “si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale di Codogno una prima volta il giorno 18 febbraio senza presentare alcun criterio che avrebbe potuto identificarlo come ‘caso sospetto’ o ‘caso probabile’ di infezione da coronavirus secondo le indicazioni della Circolare ministeriale del 27 gennaio 2020: durante l’accesso in Pronto soccorso è stato sottoposto agli accertamenti necessari e a terapia; tuttavia decideva di tornare a casa nonostante la proposta prudenziale di ricovero”.

