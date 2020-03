L’appuntamento è alle 19 su Instagram, diventato in questi giorni di quarantena un palcoscenico a ciclo continuo per ogni genere di spettacolo. Oggi tocca a Patti Smith che dall’altra parte dell’Oceano Atlantico abbraccia “la grande città di Milano” con lo strumento che più le è consono: la musica. L’annuncio arriva sul suo canale social @thisispattismith dove ieri la cantante americana ha pubblicato una fotografia scattata lo scorso dicembre proprio a Milano, durante la prima della Tosca al teatro alla Scala. Un selfie scattato in platea con l’immancabile cappello nero sui lunghi capelli grigi, il sorriso da ragazza che la contraddistingue, di fianco alla figlia Jesse che, spiega, organizzerà la diretta di questa sera. “Domani – scriveva ieri parlando a Milano – faremo una canzone per te. Un piccolo saluto, una piccola tregua dalla tristezza da isolamento”.Per Milano sarà solo un assaggio perché la musa del rock, innamorata dell’Italia che da anni frequenta con regolarità, sarà in città molto presto: virus permettendo, Patti Smith sarà in concerto al Castello Sforzesco il 30 luglio, serata clou dell’Estate Sforzesca, il palinsesto che tradizionalmente tiene compagnia ai cittadini durante i mesi caldi nella cornice del Castello Sforzesco. Il programma è in via di definizione, in questi giorni stanno arrivando le prime conferme. Un segnale di ripresa, seppur ancora timido, che per la città chiusa in casa diventa una speranza: un appuntamento da segnare per ora nell’agenda mentale, confidando che possa essere confermato.