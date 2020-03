Coronavirus: pasta e amuchine, caffè e mascherine: il regalo della Roma ai suoi abbonati over 75

C’è un Apecar giallorossa in giro per la Capitale: porta affetto e mascherine, pasta pane e amuchine. Da stamattina, una serie di piccoli mezzi con la livrea della A.S.Roma gira per la città per consegnare un pacco di aiuti “a tutti i tifosi abbonati over 75”, un’idea che strappa sorrisi e molte lacrime di commozione.

L’iniziativa è stata organizzata, finanziata (con una raccolta fondi) e realizzata dalla Fondazione della squadra giallorossa “Roma Cares”. La consegna è iniziata stamattina e proseguirà domani per poi estendersi con una serie di nuove iniziative.



Il pacco mette insieme i generi di prima necessità di questi giorni difficili, non solo cibo ma anche un kit sanitario e una cassa di acqua. “Portiamo zucchero, sale, olio, pomodoro, pasta, caffè, tonno, marmellata…”, spiegano gli organizzatori, e insieme ci sono 10 mascherine, 5 amuchine e 10 guanti in lattice. Nel pacco c’è anche una sciarpa della Roma: “Andiamo in giro con le apette a consegnare i pacchi ai nostri tifosi anziani e la gente si commuove, al tuscolano in viale Giulio Agricola è apparso un cantante con la chitarra e tutti hanno iniziato a cantare e a battere le mani” tra gli scatti delle fotocamere e i video che già stanno viaggiando sui social.



Oggi saranno consegnati i primi 150 pacchi, domani si proseguirà con gli altri per raggiungere tutti i 220 abbonati over 75. Con un pensiero speciale per il decano, un 97enne a cui “abbiamo anche regalato una maglietta dedicata”: la maglia numero 9 di Edin Džeko, con la sua dedica firmata, “A Eliseo con affetto”, ed Eliseo non lo se lo dimenticherà di sicuro. “Proviamo a restituirgli un po’ dell’amore che ci ha dato”, ha scritto l’ad della Roma, Guido Fienga. Eliseo, commosso ed emozionato, sorride e ringrazia in un video. Le primavere sono 97 ma portate benissimo, lui va ancora allo stadio: “Non vede l’ora che tutto questo finisca per ricominciare”.