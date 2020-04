I parrucchieri non ci stanno e le estetiste nemmeno. Riaprire a giugno non si può. Spalleggiato dalle associazioni di categoria, il settore che conta 135mila imprese e oltre 260mila addetti mette in scena la protesta e minaccia la disobbedienza civile. Hanno cominciato stamattina due parrucchieri del centro di Padova che si sono incatenati questa mattina davanti al proprio negozio.

E il malcontento si è rapidamente diffuso in tutta Italia. Da Milano alla Sicilia. “La maggioranza dei parrucchieri e degli estetisti rischia di non aprire più i battenti, altro che riavvio il primo giugno, occorre subito ripensare l’agenda e intervenire urgentemente al sostegno economico di un settore pronto alla rivolta”, si legge in una nota dell’Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza.

Durissima a Firenze Daniela Vallerano, presidente di Cna Firenze Estetica: “Un colpo durissimo e una scelta che

ci ha sbalordito. Essere considerati la categoria più rischiosa di tutte è fuori luogo: tutti i centri estetici e tutti i coiffeur, già in condizioni di normalità, rispettano norme rigorose”.

E ancora scendendo al Sud: “Facendoci carico della rabbia della categoria – afferma il coordinatore del comparto di Cna Sicilia, Francesco Cuccia – ci siamo subito mossi. Nelle prossime ore è stata convocata una seduta di Presidenza Cna Benessere e Sanità, sia in ambito regionale che nazionale. Faremo il punto della situazione e porteremo sul tavolo le legittime richieste”.

Stesso atteggiamento in Sardegna. “I nostri artigiani sono stati i primi a essere stati bloccati dalle misure contro il contagio da coronavirus – spiegano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di confartigianato imprese Sardegna – hanno tenuto abbassate le serrande, continuando a pagare dipendenti e fornitori, saldando affitti e bollette. Ricordiamo come il settore in questi due mesi abbia già registrato un calo del giro d’affari di circa 50 milioni di euro”.