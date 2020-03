“Chiunque cerchi di giustificare, redimere o legittimare le parole di @zaiapresidente sui cinesi, o è intellettualmente in mala fede o lo fa per spirito di appartenenza a un partito. #ballerinasovranista #razzismo #CoronavirusOutbreak #coronavirus #cina2”. E’ quanto scrive sul suo profilo Twitter Heather Parisi allegando lo screenshot di un ‘like’ di Lorella Cuccarini a questo post di ‘Libero’: “La #Cina nel mezzo dell’emergenza #coronavirus vara una legge per restringere la abitudini alimentari più estreme. Forse Luca Zaia non aveva tutti i torti?”. Il riferimento è alla frase del governatore “penso che la Cina abbia pagato un grande conto in questa epidemia perché li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o cose del genere”. Zaia si è poi scusato per quella dichiarazione.

Fonte