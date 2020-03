(di Veronica Marino) – La Rai, in piena emergenza sanitaria mondiale, è alle prese con il delicato compito di tutelare ben 13mila dipendenti e contemporaneamente garantire una informazione puntuale e completa, oltre che l’intrattenimento e l’offerta culturale che di questi tempi sono particolarmente utili. A tal fine, in una sorta di costante resilienza, rivede cammin facendo i propri palinsesti. Ma c’è chi chiede di sperimentare e, soprattutto, di dare più spazio al settore sociale nella programmazione attuale, come hanno fatto ieri in una nota i consiglieri Riccardo Laganà e Rita Borioni che dovrebbero portare questa istanza anche nel consiglio di amministrazione di oggi pomeriggio, dopo che questa mattina è arrivata anche la richiesta di convocare un Tavolo Sociale da parte dell’Usigrai. Per questa ragione l’Adnkronos ha chiesto a Giovanni Parapini, Senior Advisor per il Terzo Settore, la Coesione Sociale e la Responsabilità Sociale della Rai, il proprio punto di vista.

