Il Papa prega per gli ammalati di coronavirus e oggi in particolare anche per tutte le persone che stanno continuando a lavorare.

“Questa domenica di Quaresima, tutti insieme, preghiamo per gli ammalati e per le persone che soffrono. Oggi vorrei fare con tutti voi – ha detto Papa Francesco nell’introduzione della messa a Santa Marta – una preghiera speciale per le persone che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento della società: i lavoratori delle farmacie, dei supermercati, del trasporto, i poliziotti. Preghiamo per tutti coloro che stanno lavorando perché in questo momento la vita sociale, la vita della città, possa andare avanti”