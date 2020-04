di Vittorio Amato

Partorire nella massima sicurezza, anche ai tempi del Coronavirus, si può. Il Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma è pronto ad accogliere le mamme ‘positive’ grazie a un percorso protetto che consente il travaglio in assoluto isolamento, senza mai avere contatti con altre pazienti. ”Noi garantiamo la salute delle mamme e dei loro bambini in assoluta serenità, mantenendo inalterato l’evento nascita proprio come se ci si trovasse in una bolla, che protegge coloro che ci entrano”, dice all’Adnkronos Emilio Cirillo, 39 anni, ostetrico all’ospedale dell’Isola presso l’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta dal primario Antonio Ragusa.

