Il nuovo coronavirus (Sars-Cov-2) “ha le potenzialità per essere responsabile di una pandemia per cui va tenuto sotto controllo“. Così gli esperti anti-bufale del sito Dottoremaeveroche.it della Fnomceo (la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi) nell’ultima scheda pubblicata online e dedicata al nuovo coronavirus. “Gli esperti non escludono che il Sars-Cov-2 possa provocare una pandemia – sottolinea la scheda -. La sua capacità di trasmettersi da persona a persona attraverso le goccioline di saliva e di infettare fino a 3-4 persone per ciascun individuo ammalato gli danno questa capacità”.

