Magari continuasse. Ma ora le sperimentazioni dei farmaci contro il coronavirus rischiano di fallire per mancanza di pazienti. L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha inviato un avvertimento ai medici: “In considerazione dell’attuale andamento dell’epidemia di Sars-Cov-2, e della conseguente riduzione del numero di pazienti arruolabili negli studi clinici, richiamiamo l’attenzione di coloro che intendessero proporre nuove sperimentazioni sulla necessità di verificare preventivamente la possibilità di arruolare i soggetti previsti”. Non che i malati di coronavirus siano pochi: 65 mila oggi in Italia, quando avevano raggiunto i 108 mila il 20 aprile. Ma per le sperimentazioni dei nuovi farmaci, in genere, vengono arruolati pazienti in condizioni serie e ricoverati in ospedale: 10 mila oggi, di cui 716 in terapia intensiva. Le sperimentazioni più accurate, inoltre, prevedono un gruppo di controllo. A metà dei pazienti viene somministrato un placebo per avere un’immagine più nitida dell’effetto del nuovo trattamento. Un buon trial ha bisogno di varie decine di pazienti. Molto meglio se gli arruolati raggiungono le tre cifre.

Nel registro dei trial clinici dell’Organizzazione mondiale della sanità sono inclusi 1.114 studi in tutto il mondo. Farmaci vecchi e nuovi, app, perfino medicine tradizionali e trapianto di batteri intestinali sono allo studio come possibili rimedi contro l’epidemia. Alcuni di questi test coinvolgono appena una decina di pazienti e hanno poca speranza di arrivare lontano. Al momento invece in Italia i trattamenti in sperimentazione con numeri consistenti e approvati dall’Aifa sono 29. Alcuni, come quello con il plasma dei convalescenti, hanno dato risultati incoraggianti. Ma anche lì i medici si sono affrettati a raccomandare: chi può, doni i suoi anticorpi, da mettere in banca in previsione di un calo dei malati durante l’estate, ma di un ritorno dell’epidemia in autunno.

Il calo dei pazienti, con il fallimento di alcune sperimentazioni, è un “problema” che ha già toccato la Cina. Una delle vittime era stato il farmaco Remdesivir, un antivirale americano che aveva mostrato segni di efficacia in uno studio made in Usa con oltre mille pazienti arruolati, ma che si era rivelato assai poco risolutivo in una parallela sperimentazione cinese. I risultati, pubblicati sulla rivista medica The Lancet, erano stati giudicati inaffidabili perché il test non aveva raggiunto il numero di malati che si era prefissato. I 10 ospedali della provincia dello Hubei coinvolti nel trial avevano fissato in 453 il numero di ricoverati con il Covid da reclutare. Ma a epidemia ormai spenta si erano dovuti fermare a 237, oltretutto suddivisi in due gruppi, da trattare con il farmaco o con un placebo.

“Il nostro studio non ha raggiunto gli obiettivi di arruolamento – spiegavano i medici su The Lancet – perché le stringenti misure di contenimento adottate a Wuhan hanno portato a una riduzione dei pazienti a metà marzo”. Stesso problema per uno studio cinese sulla clorochina di metà aprile: “Il reclutamento – scrivono gli autori della sperimentazione, appartenenti a varie università di Shanghai e dello Hubei – è stato inaspettatamente difficile per via delle centinaia di trial lanciati in contemporanea”. Quello di unire le forze fra gli ospedali è anche il consiglio dato in Italia dall’Aifa: “L’attuale orientamento è quello di favorire l’aggregazione di più centri clinici al fine di raggiungere la numerosità campionaria sufficiente a rispondere al quesito clinico con rigore metodologico e in tempi contenuti”.

Farmaci contro Zika ed Ebola avevano incontrato gli stessi ostacoli, durante la coda delle epidemie. Il paradosso delle malattie infettive che prima impazzano, poi si riducono, aveva fatto finire su uno scaffale anche il vaccino allo studio contro alla Sars nel 2003. Sperimentato sulle cavie animali con relativo successo, era stato poi abbandonato quando il il coronavirus si estinse una volta per sempre. Anche a gennaio di quest’anno, quando ancora non era chiara la portata dell’attuale pandemia, ci si chiese se valesse la pena avviare un programma per un vaccino, spendendo milioni per la sperimentazione e correndo il rischio poi di buttarlo via. Ma il dubbio è durato poco. Sono bastate poche settimane per convincerci che stavolta è molto diverso. E che per vedere l’ultimo malato di Covid avremo bisogno di avviare sperimentazioni per molto tempo ancora.