Il dipendente è stato sanzionato amministrativamente, in violazione del codice del commercio e poi stato segnalato alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di ricettazione. E’ stato accertato, durante il controllo, che i dispositivi medico-sanitario provenivano dalla locale AUSL. Le successive indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma hanno poi permesso di individuare ed identificare un 40enne residente a Parma, dipendente della locale AUSL che avrebbe sottratto il materiale all’azienda sanitaria per poi cederlo per la vendita.

