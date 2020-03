Openjobmetis, agenzia per il lavoro quotata in Borsa Italiana, ricerca urgentemente 1000 profili per il settore agroalimentare in tutta Italia. Questa ricerca sarà curata dalla Divisione agroalimentare. La ricerca è rivolta ad addetti ed addette alla raccolta di frutta e ortaggi e alla trasformazione e al confezionamento dei prodotti. Si offre un contratto in somministrazione che può coprire un periodo più breve, come il mensile, o più lungo, fino ad arrivare a un rapporto lavorativo annuale. La variabile decisiva, in questo senso, è rappresentata dalle specifiche esigenze del territorio e dalla stagionalità dei prodotti. Si ricercano candidati e candidate anche con esperienza minima. In un momento in cui molte attività sono costrette a chiudere i battenti a causa dell’emergenza sanitaria, spiega l’Agenzia, questa opportunità può anche essere una soluzione ottimale per ottenere un impiego temporaneo, con tutte le disposizioni di sicurezza necessarie (mascherine, guanti, occhiali, tute protettive).

