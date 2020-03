“Vista la situazione attuale secondo me il Cio nella riunione di domani farebbe bene a rinviare di un anno i Giochi Olimpici di Tokyo”. Lo afferma il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, in merito all’emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo gran parte del pianeta e di conseguenza lo sport mondiale.

“So che la mia potrebbe essere una posizione impopolare ma aspettare ancora uno o due mesi per prendere una decisione definitiva, metterebbe a rischio la salute dei nostri atleti – spiega il due volte campione olimpico nel due con -. Perché in questo periodo qualsiasi sportivo già sicuro o in corsa per andare a Tokyo si allenerà al massimo e nel nostro sport, come in tanti altri, non lo si può fare a casa. Quindi, malgrado tutte le precauzioni che si possono prendere, non si può essere al 100% sicuri di non correre rischi”. “Io spero che tra due mesi questo incubo sarà solo un brutto ricordo, me lo auguro fortemente ma ad oggi c’è una situazione drammatica e per me la tutela della salute dei nostri ragazzi viene prima di tutto”, spiega Abbagnale.

“E’ una situazione difficile perché la federazione internazionale ha annullato le qualificazioni olimpiche e la gara di Coppa del Mondo che si dovevano svolgere a maggio a Lucerna e quindi non si potrà scendere in acqua per competizioni internazionali fino a giugno. Il morale dei ragazzi non può essere al massimo, lavorare nell’incertezza è difficile. Anche se si stanno tutti comportando in maniera esemplare – conclude Abbagnale – Ieri si è concluso il raduno del gruppo olimpico a Sabaudia. I ragazzi stanno tutti bene, si sono allenati prendendo le precauzioni del caso, abbiamo evitato di farli uscire in equipaggio e hanno lavorato sulle barche singole. Ora stiamo decidendo quando e se programmare un altro collegiale. Al momento la maggior parte dei ragazzi si trova ancora a Sabaudia e si allena con i gruppi sportivi militari”.

Domani il vertice su Tokyo 2020

Domani 17 marzo il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ascolterà in una videoconferenza le problematiche che saranno esposte dalle federazioni internazionali degli sport olimpici. Un incontro diverso dal solito nelle modalità e nei contenuti ma indispensabile per fare un punto sulla difficile situazione a livello planetario. La riunione servirà per tenere aggiornati comitati olimpici nazionali, federazioni internazionali e gli stakeholder. Nel corso del vertice bisognerà capire verso quale direzione andare anche sotto l’aspetto del processo di qualificazione. Sarà trattato il tema della modifica dei criteri di qualificazione degli atleti e delle mancanti squadre.

La pandemia ha causato la cancellazione di oltre una decina di qualificazioni. Ci sarà poi da riprogrammare date e località anche alla luce dei collegamenti aerei che sono molto ridotti tra un continente e l’altro. Alcune federazioni internazionali hanno già chiesto al CIO una proroga del periodo di qualificazione ma anche di poter utilizzare i loro attuali ranking o classifiche per definire quali atleti ammettere ai Giochi. Sarà una riunione esplorativa ed informativa nel corso della quale potrebbero essere concordato un periodo nel quale prendere la decisione finale: cancellare le Olimpiadi di Tokyo 2020 oppure posticiparle in autunno? Lo slittamento avrebbe diverse conseguenze. La prima riguarda gli atleti, i veri protagonisti dei Giochi che vedono in parte svanire i sacrifici di una pluriennale preparazione mirata. La seconda riguarda il mondo dello sport a livello globale. Far slittare i Giochi, per esempio tra settembre e ottobre, causerebbe una lunga sospensione dei campionati nazionali, dei tornei di club internazionali e di un inevitabile stop di Formula 1 e Motomondiale. Terza conseguenza quella economica.







