Il mondo intorno a noi è cambiato in queste settimane e così è stato anche per la tv. Rai e Mediaset da tempo hanno stravolto il palinsesto e continuano a passare spot che ci spiegano come comportarci per prevenire il contagio del COVID19. Il Biscione ha annunciato che parteciperà al minuto di silenzio in ricordo dei quasi 12.000 deceduti italiani a causa del CoronaVirus. Tutti i canali Mediaset quindi si fermeranno alle 12:000 per un minuto.

“Un minuto di silenzio assoluto su tutte le reti Mediaset domani dalle 12.00 alle 12.01. E una semplice scritta che si compone sullo schermo: ‘Mediaset partecipa al minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus e onorare l’impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari’. Così, Mediaset aderisce al primo momento collettivo per stringersi intorno alle famiglie italiane, quelle in lutto e quelle di medici e paramedici che lottano in prima linea 24 ore su 24. Sarà il nostro modo, domani, di esporre la bandiera a mezz’asta”.

L’iniziativa è stata lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli e da quello dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio Decaro.

“Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservato dal sindaco davanti al municipio in tutti i Comuni italiani, martedì 31 marzo alle 12, in segno di lutto e di solidarietà. Per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”.