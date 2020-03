È pronto già oggi al rientro in Italia il comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma, al termine del periodo di quarantena in Giappone dopo esser risultato negativo al secondo test del coronavirus. La nave da crociera era rimasta bloccata al largo delle coste giapponesi dopo che 705 passeggeri erano risultati positivi.“Sono molto felice di rientrare nel nostro Paese insieme agli altri ragazzi italiani del mio equipaggio e di riabbracciare finalmente la mia famiglia. Abbiamo vissuto momenti impegnativi a bordo. Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di supporto e affetto e ringrazio tutti per esserci stati vicini”, ha detto Arma in una dichiarazione rilasciata dalla Princess Cruise.

Il comandante della Diamond rientrerà in Italia assieme a 15 membri italiani dell’equipaggio, tutti risultati negativi al secondo test del virus, dopo aver trascorso un periodo di quarantena di due settimane a bordo della nave e altri 14 giorni al centro ospedaliero di Wako, a nord di Tokyo.