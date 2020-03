Se quasi tutta Italia è chiusa in casa da una settimana, perché non si vede un netto calo dei contagi? “Il tempo di incubazione varia, i riscontri ci dicono da 2 a 11 giorni, per qualcuno anche oltre. Gli effetti si vedono progressivamente, non tutte le infezioni sono sincronizzate. Oggi vengono notificate infezioni che derivano da 10-11 giorni precedenti”, spiega il virologo Lorenzo Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. “Sarà fondamentale l’attenzione di tutte le regioni che ancora non sono coinvolte per ridurre la diffusione. Gli effetti li vedremo più avanti”, aggiunge.

