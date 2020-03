La smentita della Croce Rossa

FEBBRE, TOSSE, MUCO, starnuti. In altri tempi avremmo pensato ad una coda influenzale oppure a sintomi allergici. Ma ora – dopo settimane di epidemia da Coronavirus – l’idea che possa trattarsi proprio del nuovo virus ci sembra tutt’altro che improbabile. E ad aumentare la confusione sono le varie comunicazioni che girano online. Proprio in queste ore, per esempio, sta circolando sui social e nelle chat di WhatApp una tabella con la casistica dei vari sintomi che caratterizzano Coronavirus, raffreddore e influenza. La tabella porta la ‘firma’ della Croce Rossa Italiana e quindi sembrerebbe affidabile. Ma in realtà le cose stanno diversamente.

“Non abbiamo mai diffuso questa tabella”, smentiscono dalla Croce Rossa Italia. “Si tratta di una bufala che sta circolando da ieri sera e siamo sommersi da richieste di spiegazioni che rappresentano una inutile e dannosa perdita di tempo. Abbiamo anche chiesto alle testate che hanno pubblicato la tabella di eliminarla perché non è veritiera”.

I sintomi spiegati dal Ministero della Salute

In realtà, l’unica fonte a cui far riferimento sulla casistica dei sintomi da Coronavirus è quella del dicastero della Sanità che ha realizzato una pagina dedicata al Covid-19 con un intero paragrafo dedicato proprio ai sintomi: «Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie». Oltre a naso che cola, mal di testa e sensazione di malessere generale. Confrontando questa lista con i ‘pallini’ attribuiti alla Croce Rossa Italiana, emergono diverse discrepanze. Ecco perché è necessario ribadire che bisogna informarsi sui canali ufficiali e non sui social o in rete. Anche la Croce Rossa Italiana ha creato una pagina dedicata al Coronavirus con tante informazioni utili in varie lingue straniere ed ha anche attivato un numero verde 800-065510 a cui poter chiamare per informazioni e consigli.