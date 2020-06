La 93esima edizione degli Oscar è stata da tempo fissata per il 28 febbraio 2021 ma, come riportato dall’Hollywood Reporter, l’epidemia di coronavirus potrebbe costringere i 54 ‘governors’ dell’Academy, i componenti del consiglio di amministrazione, a rinviare la cerimonia di ben otto settimane, e a prolungare la finestra di ammissibilità per i film in concorso oltre il 31 dicembre 2020. Questo in virtù di un’emergenza che sembra non recedere negli Stati Uniti, in particolare in California, dove questo mese si sono registrati in tre giorni il più alto numero di nuovi casi segnalati. Inoltre, secondo alcuni esperti, questi potrebbero salire nuovamente con una “seconda ondata” prima della fine dell’anno. Secondo il magazine, l’Academy non avrebbe fretta di determinare il format della cerimonia, di persona o virtuale, in attesa di ulteriori sviluppi della pandemia, ma deve, tuttavia, comunicare una nuova data per la programmazione all’ABC, l’emittente che trasmetterà la notte degli Oscar.

