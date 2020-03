Trova tutto quello che desideri su Amazon )

“Noi ci stiamo preparando per avere altri posti di terapia intensiva a breve, per non dover scegliere chi salvare”. Luisa Marchioni è nell’équipe della terapia intensiva dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, gestisce il reparto di rianimazione. In un’intervista al ‘Messaggero’ fa il punto sull’emergenza coronavirus e spiega di non poter “fare pronostici” al momento sull’andamento dell’epidemia in Italia. “Quando arriverà il picco non sta a me dirlo, ci sono altri colleghi che si occupano di questo, dati alla mano. Al momento non posso indicare date precise”.

