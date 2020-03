“ISOLAMENTO”: è la parola che riecheggia e ci sovrasta in questo fine inverno d’anno bisestile, un termine virale di una scontenta stagione di contagi da coronavirus. E all’inizio della Primavera, il 24 marzo per la precisone, si celebra laun batterio, non un virus, che tra isolamento, cordoni sanitari, contagi, sanatori, ghetti ha segnato la storia dell’umanità e che nelle forme nuove e aggressive delle multiresistenze alle cure antibiotiche, si riaffaccia e non demorde anche in Italia. Isolamento, contagio, letalità sono gli stessi vocaboli che incrociano un po’ tutte le malattie infettive.

Dieci milioni di casi nel Mondo

Se nel mondo si contano ancora quasi 10 milioni di casi di tubercolosi (con un milione e mezzo di morti), in Italia restano, spesso misconosciuti, 3828 nuovi malati l’anno (dati 2017), dieci al giorno. E nella Giornata voluta dall’Oms per la Tbc, Stop TB Italia onlus, nata nel 2004 come gruppo di Stop TB Partnership, celebra la ricorrenza con la prima edizione del Premio Rudolf Virchow, il grande patologo della fine dell’Ottocento considerato il padre della medicina sociale, assegnando la vittoria ad un racconto sulla malattia scritto da due giovani donne. Un racconto che si ambienta nei reparti di isolamento di ospedali romani, anche quello Spallanzani che emerge dalle cronache quotidiane. Il titolo: “La Tbc ai tempi di whatsapp“.

L’isolamento

Il racconto è lo scambio di messaggi via cellulare tra Vanessa, ricoverata in isolamento per una Tbc multiresistente, e Michela, amica d’università, entrambe studentesse di Psicologia di un ateneo romano. Data di inizio il 2016, anche allora anno bisestile. “Trascrizioni fedeli di chat e messaggi audio”, come recita il sottotitolo del racconto premiato. Un rapporto che nei mesi della cura trasformerà entrambe, una “relazione di cura” anche questa, un sostegno e una scoperta per le due amiche. Vanessa non dice subito a Michela della diagnosi ricevuta, le accuse su Facebook e le ingiurie verso “l’untore”, lo stigma verso il malato infetto, la paralizzano e feriscono…Mentirà. Dirà, all’inizio, mezze verità.

V. – «E poi una cosa stranissima, mi hanno messo in isolamento…

M. – Non è che sei tu il famoso paziente zero di cui si parla su fb ?? Dai, cavolate a parte, non è che stai peggio di quanto ci vuoi far credere?

Più tardi, nel momento della rivelazione della verità, affiorano paure e pensieri negativi:

V. – Mi dispiace di non avervi detto subito che non era stafilococco ma che era TBC. Quando ero in ospedale è successa una cosa che mi ha fatto bloccare, la ASL ha contattato tutti gli studenti del corso che ho frequentato e sul gruppo Facebook del corso si è scatenata una caccia alle streghe. Qualcuno ha scritto che l’ASL ha detto che era una ragazza. Non puoi capire cosa hanno scritto, mi hanno fatto sentire uno schifo, mi hanno fatto sentire sporca come se avessi la colpa, quello che più mi ha ferito è che nessuno abbia preso le mie parti e io ero impotente in una camera in isolamento ospedaliero. Non ho risposto perché ho avuto paura. Ho avuto paura del giudizio poi ho pensato che anche voi poteste pensare…

E ad un certo punto scrive:

V. – ….se mi chiedessero di descrivere con una parola la TBC direi: isolamento. Ospedaliero, sociale e stigma…

L’ambiente è l’ateneo romano, futuri psicologi ora già laureati. Il racconto è stato premiato dalla giuria (tra cui il presidente di StopTB Italia, Giorgio Besozzi, un medico pneumologo, Matteo Saporiti, una psicologa, Maria Carminati e un’esperta di comunicazione, Wilma Viganò) con la motivazione che «in questo momento anche la forma della comunicazione diventa sostanza (…) i social possono diventare un formidabile aiuto ad affrontare la solitudine e l’abbandono a cui ti costringe ancora lo stigma. E questo vale sia per la tubercolosi che per il coronavirus».

Lo stigma

Anche il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nelle ripetute conferenze stampa di questo periodo di emergenza Covid-19 ha ripetuto: «Le epidemie possono far emergere il meglio e il peggio delle persone. Stigmatizzare individui o intere nazioni non fa altro che danneggiare la risposta. Invece di dirigere tutta la nostra energia contro lo scoppio dell’epidemia, lo stigma distoglie la nostra attenzione e mette le persone l’una contro l’altra». Ora c’è anche una guida Oms e Unesco su coronavirus e stigma (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4149_0_file.pdf). Vanessa, che si è appena laureata con 110 e lode in Psicologia dopo un percorso accidentato (“Prima facevo ingegneria, poi ho iniziato Psicologia ma ho perso due anni per la malattia”, racconta la giovane donna che vuol fare la psicoterapeuta ed è interessata in particolare ai disturbi dello spettro autistico) lo scrive così nei suoi whatsapp: «Ma io ho la TBC! Sai com’è vivere avendo un segreto che non puoi confessare? Una cosa che fa parte di te ma che non puoi condividere? Sai quanti pensieri mi faccio prima di dirlo a qualcuno? E se non mi accettasse?».



D’altra parte nelle decine di racconti di medici e infermieri ma soprattutto dei pazienti che hanno partecipato al premio Virchow e che saranno pubblicati in un libro e sul sito https://stoptb.it/, emerge fortemente questo aspetto. Come, Michela lo testimonia, la preoccupazione, il desiderio di conforto e i sensi di colpa delle persone vicine e dei familiari del malato. Vanessa ha sull’isolamento un atteggiamento molto razionale: «Questa psicosi generale mi infastidisce. È un problema di tutte le malattie infettive. Inutile impanicarsi, l’isolamento è necessario, certe restrizioni sono giuste». Le fa da contrappunto l’altra autrice, Michela, più grande di qualche anno, che si è laureata nel 2017 in Psicologia forense e collabora nei dipartimenti di Psicologia della Salute e di Psicologia Clinica, anche lei dopo un altro percorso di studi e mentre lavorava alle Poste dove è assunta a tempo indeterminato: «Io vivrei molto male l’isolamento. Non riuscirei a sopportare. Lei è molto coraggiosa». Responsabiltà sociale, limitazioni alla libertà individuali, imposizioni per motivi di salute pubblica, nuove leggi: le nostre democrazie, la nostra autonomia individuale, stanno facendo i conti con nuove tematiche.

La Medicina deve includere tutti

Giorgio Besozzi, pneumologo, presidente di Stop Tb Italia, per 25 anni al Niguarda di Milano, ricorda, citando lo stesso bando del premio Virchow che fu proprio il medico tedesco «il primo ad intuire la complessità sistemica della malattia, ovvero il fatto che, oltre al bacillo di Koch, esistono molteplici fattori determinanti che contribuiscono all’insorgenza della malattia stessa (stato immunologico, povertà, malnutrizione, scarsa igiene, comportamenti individuali). Egli sottolineò dunque gli aspetti non solo scientifici e sanitari, ma anche sociali e psicologici del mal sottile, aprendo con ciò gli orizzonti di cura a tutta la società civile». Non potrebbe essere più attuale. «La medicina è una scienza sociale e la politica non è altro che medicina su larga scala», scriveva Rudolf Virchow, che fu anche politico. E aggiungeva: «Il miglioramento della medicina potrà alla fine prolungare la vita umana, ma il miglioramento delle condizioni sociali può raggiungere questo risultato più in fretta e con maggiore successo». Le decine di racconti arrivati alla giuria, confermando l’importanza della scrittura come momento di resilienza e di focalizzazione di emozioni e riflessioni, come di indicazioni sanitarie (la “medicina narrativa” ha fatto progressi negli anni), testimoniano gli aspetti sociali e relazionali oltre che psicologici della tubercolosi.



Il concerto su Internet

E in questo momento di limitazioni di vita sociale causa Virus, la tradizionale maratona di musica dal vivo via internet ToBeContinued in occasione della Giornata della Tbc del 24 marzo, promossa da Stazione Topolò-Officina Globale della Salute, assume un significato particolare. Arrivata all’undicesima edizione con una staffetta di musica che riunisce l’intero globo, 24 ore di suoni e ritmi dal mondo in flusso continuo (info e ascolto su www.stazioneditopolo.it) toccando quasi una cinquantina di Paesi, rinnova un senso di comunità di fronte alle emergenze sanitarie del mondo, creando ponti e legami anziché muri e diffidenza.



