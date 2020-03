La Serie A ai tempi del coronavirus. Il massimo campionato italiano di calcio si adegua e vieta il cibo negli spogliatoi, i selfie dei giocatori e tante altre accortezze da tenere in questo complicato periodo, con 21 regole per evitare il contagio. Diciotto regole alle quali la Federazione medico-sportiva italiana, presieduta dal professor Maurizio Casasco, consigliere indipendente in Lega, ne ha aggiunte altre specifiche per i calciatori professionisti e per le persone a stretto contatto con essi: come lasciare lo stadio con il bus della squadra o in auto privata evitando il contatto fisico con i tifosi, utilizzare un solo microfono (da disinfettare ogni volta) nelle interviste, evitare premiazioni o comunque altre forme di contatto con il pubblico.

Fonte