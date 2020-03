di Giorgia Sodaro

Sale ancora il numero dei contagiati da coronavirus con un aumento nelle ultime 24 ore di 590 casi. Dall’inizio dell’emergenza si registrano in Italia 3.858 casi di Covid-19: le persone attualmente positive sono però di meno, 3.296, mentre 414 sono i guariti (10,73%) e 148 i deceduti (3,84%). Le vittime delle ultime 24 ore sono di età compresa tra i 66 e i 94 anni, “persone fragili per lo più con diverse patologie”, ha spiegato il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli illustrando i dati di oggi. Del totale dei positivi, 1790 sono ricoverati con sintomi, 351 in terapia intensiva, il 10% delle persone affette dal Coronavirus, e 1155 in isolamento domiciliare.

