“Al momento non risultano, nel mondo, bambini in terapia intensiva. L’unico caso registrato a Bergamo riguarda un bimbo curato in questo reparto solo per motivi logistici. Si è trattato dunque di una fake news. E’ certificato poi che i bambini si ammalino molto raramente e sviluppano la malattia in forma lieve. C’è da sfatare il falso mito sul fatto che trasmettano il contagio più facilmente, non sono untori“. Lo afferma Michele Usuelli, medico di terapia intensiva neonatale all’Ospedale Mangiagalli di Milano, nonché membro di giunta dell’Associazione Luca Coscioni, ospite del programma web ‘Agenda Podcast’ curato dall’Associazione Luca Coscioni.

