Coronavirus, nella trincea del Maggiore di Parma: "Ai pazienti isolati portiamo lettere e video dei familiari"

“La situazione attuale è quella dell’emergenza sanitaria. L’azienda ospedaliera ha individuato e organizzato dei percorsi molto definiti e in separazione dei pazienti che hanno un sospetto per Covid-19. L’afflusso è estremamente alto e all’intero dell’azienda il primo punto d’accoglienza è il triage respiratorio che accoglie tutti i pazienti con sospetto Covid-19 e che hanno bisogno di definire un ulteriore percorso.

Ogni giorno al triage accedono circa 100 – 110 persone, è stato un aumento progressivo di accessi. La settimana scorsa era intorno ai 70-80 accessi. Negli ultimi tre giorni il numero ha iniziato a crescere in modo progressivo”.

Annalisa Volpi, medico anestesista, responsabile Triage respiratorio, spiega così la situazione di emergenza che si trova ad affrontare l’Azienda ospedaliera universitaria di Parma.

Per quanto riguarda la terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Parma, “c’è stata una rimodulazione completa nella destinazione e nelle caratteristiche dei posti letto grazie alla rete delle terapie intensive interne e regionale. Questo ha consentito di duplicare il numero di posti letto disponibili all’interno dell’azienda ospedaliera per i pazienti ventilati, che hanno bisogno di essere intubati. Il progetto è di continuare a modulare il numero di postazioni sia con materiale e strumentazioni di nuova acquisizione sia con utilizzo di ventilatori che nella quotidianità vengono utilizzati per altre attività soprattutto in sala operatoria”.

“Se ci sono al momento persone che stanno aspettando di entrare in terapia intensiva ? Le persone che necessitano di terapia intensiva accedono immediatamente non appena identificata la necessità di avere un supporto ventilatorio invasivo. Non abbiamo una carenza di posti proprio grazie all’opportunità di attivare in modo modulare progressivo nuovi posti in base alle valutazioni dei giorni precedenti”.

“Noi stiamo vedendo probabilmente con un ritardo di una settimana, 10 giorni, quello che è successo in Lombardia e nella zona emiliana a confine con Lombardia – afferma la dottoressa Volpi -. In questa fase stiamo avendo ancora un aumento degli accessi sia in ospedale che in terapia intensiva.È una malattia con una evoluzione poco definibile. Ci possiamo basare solo sui dati che acquisiamo nel tempo che sono fondamentali e lo studio dei dati dell’evoluzione della malattia è fondamentale per fare una previsione di quelle che possono essere le necessità per modulare l’offerta in base alle necessità reali”.

A parziale compensazione c’è la grande solidarietà da parte di tutta la comunità locale con offerte spontanee e vicinanza espressa in più forme. “La cosa più bella sentita dire in questi giorni sono i ringraziamenti e le persone che capiscono la fatica che facciamo che non è solo fisica per il numero di ore che lavoriamo. All’interno dell’azienda tutte le componenti lavorano in modo continuo, senza sosta, senza stancarsi. La cosa che è più difficile è che questa malattia ci ha portato un po’ alla disumanizzazione all’interno dell’ospedale”.

“È cambiato il rapporto con il paziente e la famiglia, i nostri percorsi si erano attestati su una umanizzazione che era di attenzione per i bisogni delle persone non solo sanitari. Questa malattia – aggiunge Volpi – ci ha portato a dover allontanare dalle persone tutti gli affetti e questo per noi è molto difficile da gestire e ci rendiamo conto che va in opposizione a quello che erano le nostre abitudini e la nostra volontà e bisogno di avere una relazione umana con le persone e le famiglie. È difficile dire alle persone di non venire a trovare i malati, avrebbero tanto bisogno di avere vicino i loro cari ma la malattia ce lo impedisce allo scopo di proteggere tutte le persone fragili. Non possiamo pensare solo all’individuo da solo. Penso che presto riusciremo a ritornare vicini e ce la mettiamo tutta per raggiungere questo obiettivo”.

Antonio Nouvenne, medico internista, dipartimento Geriatrico Riabilitativo, spiega: “In questo momento c’è una discreta quota di pazienti anziani poli-patologici per i quali questo tipo di ricovero è particolarmente disagevole perché essere ricoverati in un reparto di isolamento significa avere a meno quello che è un po’ il cuore della cura dell’anziano che è quello del rapporto relazionale stretto anche fisico”.

“I pazienti sono disorientati perché non hanno al loro fianco la persona solita di loro riferimento che li assiste. Hanno solo intorno degli specie di ‘zombie’ rivestiti di tute scafandrate. Noi cerchiamo in tutti i modi di alleviare anche questo aspetto portando loro delle lettere che a volte ci mandano i famigliari e anche piccoli video che i parenti mandano. Cercando quindi di vicariare con le parole a quello che non può fare il gesto. I pazienti sono disorientati, chiedono il perché e soprattutto per quanto. La dimensione del tempo è molto strana nel reparto di isolamento perché non esiste più la scansione temporale della mattina, del pomeriggio, sera e notte. Tutto è sempre uguale scandito soltanto da una serie di rituali di gesti di assistenza”.

"Visto che la patologia si manifesta prevalentemente nei malati con difficoltà respiratoria, hanno anche un aspetto emozionale difficile che è quello della 'fame d'aria'. Questo provoca un aspetto ansioso molto rilevante che noi cerchiamo di trattare. Proprio in questi giorni è stato attivato un ottimo servizio con alcuni psicologi che ci aiutano. Sono a disposizione sia dei pazienti che degli operatori. È evidente – conclude Nouvenne – che questi ritmi di lavoro sono molto rilevanti e quindi la nostra famiglia diventa l'ospedale. Fratelli, mariti, mogli sono sullo sfondo come se fossimo quasi in un viaggio per cercare di tornare da loro ma adesso siamo qua, con i nostri malati e colleghi".





