“Stiamo vivendo il pieno della crisi, da una parte dobbiamo contenere il rischio e aiutare i territori, dall’altra siamo tutti impegnati a trovare soluzioni terapeutiche, organizzative, logistiche, di esperienza che rimarranno patrimonio del paese. Io sono fiducioso, le risorse ci saranno e il ministero della Salute si è già attivato fornendo precise indicazioni di potenziamento dei servizi in tutte le Regioni. L’obiettivo di tutti noi è dare la migliore risposta assistenziale ai cittadini soprattutto nei reparti che oggi sono in condizioni critiche, ossia l’area intensiva e sub-intensiva. C’è una luce in fondo al tunnel, dobbiamo agire insieme”. Lo ha detto, intervistato da Il Mattino, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità.

Fonte