“Trend stabilmente in discesa nelle province del Lazio dove complessivamente ci sono stati 8 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedalier, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Oggi – continua D’Amato – registriamo per il secondo giorno consecutivo un dato record per i guariti, che sono stati 128 nelle ultime 24h, più dei nuovi casi positivi che sono stati 71 nelle ultime 24h con un trend al 1%”.

Fonte