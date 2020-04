“Sono 151 i medici positivi a Covid-19 nel Lazio: 116 a Roma, 13 a Latino, 11 a Viterbo, 9 a Frosinone, 2 a Rieti. Abbiamo avuto una vittima, mentre 9 colleghi sono ricoverati: uno in terapia intensiva, uno in pre-intensiva e 7 in osservazione. Inoltre abbiamo 132 colleghi in isolamento domiciliare”. A fare il punto con l’Adnkronos Salute è Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia. “Si tratta dei dati al 3 aprile – precisa – Ma preoccupa il fatto che continuiamo a contagiarci, e siamo ancora in attesa delle mascherine giuste”, dopo quelle consegnate per errore dalla Protezione Civile.

