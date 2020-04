“La danza sta vivendo giornate di drammatica incertezza. Il ministro Franceschini alcuni giorni fa ha annunciato delle misure economiche rivolte agli artisti che, letti i parametri, sono un aiuto per chi svolge attività di produzione professionale, lasciando fuori tutto il mondo della formazione, delle giovani compagnie e dei performers, esattamente come è successo per la misura dei 600 euro una tantum voluta dal ministro Spatafora, che vista la portata della crisi non è stata sufficiente a soddisfare tutte le richieste. Ci rivolgiamo al ministro della cultura Dario Franceschini affinché si possano studiare, insieme, misure rivolte al mondo delle scuole di danza e delle piccole compagnie”. E’ l’appello lanciato, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, da Mvula Sungani, direttore artistico dell’Accademia Nazionale delle Danze e dello Spettacolo Asi- Associazione Sportive e Sociali italiana, l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Fonte