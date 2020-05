Muto ma non cambio: questo sembra dirci il virus SARS-2-CoV

dopo alcuni

mesi

dal suo

disastroso

( per

noi)

impatto

con l’umanità

.

Ma è proprio vero che muta senza cambiare? Cosa si intende per m

utazione

e cosa per c

ambiamento

?

di questo virus

, il suo acido nucleico

,

cioè le informazioni che usa per

infettare e

riprodursi

obbligatoriamente

all’interno delle cellule

parassitate

,

è costituito

da un singolo filamento di acido

ribonucleico ,

RNA. di circa 30000 lettere

,

una sequenza de

i soliti qua

ttro

nucleotidi

.

E’

un RNA positivo, cioè funziona anche da messaggero per la sintesi di tutte le proteine che gli servono per

nuove

particelle virali

: a

d ogni sequenza di tre nucleotidi, corrisponde uno dei venti aminoacidi che costituiscono le proteine virali. Tutto questo come fanno

, in sostanza,

tutti gli esseri viventi, dal più semplice batterio all’essere umano

.

Il genomaformare

Quando gli acidi nucleici si replicano fanno “errori,” il più semplice e frequente dei quali è lo scambio di un nucleotide con un altro. Poiché questa sostituzione può comportare una variazione nella sequenza degli aminoacidi ed alterare la funzione della corrispondente proteina, ci sono sistemi che tendono a correggere questi errori. I virus ad RNA come il SARS-2-CoV hanno in genere scarsa capacità di riparare detti errori, che spesso si fissano in modifiche stabili della sequenza delle proteine. Da quando è stato introdotto nel nostro Paese, il virus ha fatto parecchi errori, visibili analizzando le sequenze dell’RNA dei virus isolati nelle nostre Regioni , dal primo virus cinese isolato ed identificato dal team di Maria Capobianchi dell’Istituto Nazionale delle malattie infettive di Roma, agli ultimi isolati da pazienti italiani da Lorusso e collaboratori all’Istituto zooprofilòattico di Teramo, che di questi errori ne hanno individuato parecchi. Di fatto, queste mutazioni le aspettavamo e sono puntualmente arrivate.

Ma se queste sono le mutazioni, come definiamo i c ambiamenti del virus ? . Si tratta di qualcosa di assai diverso e, direi, molto pragmatico. C’è un largo c onsenso fra i ricercatori che le mutazioni significhino un reale cambiamento quando da esse conseguono modifiche stabili di proprietà biologic he rilevant i del virus quali , ad esempio, la sua modalità di infettare o crescere nelle cellule dell’ospite, la sua aggressività , il danno che causa per tessuti ed organi, od addirittura lo spettro d’ospite, cioè gli animali che può infettare e nei quali causare malatti e. In questi casi abbiamo una nuova variante od un nuovo ceppo del virus . L’esempio m aggiore del cambiamento è pr o prio la comparsa del SARS-2-CoV, il suo salto di specie , dal pipistrello all’uomo , probabilmente attraverso un ancora i gnoto mammifero. Un cambiamento importante , ad esempio, potrebbe essere quello che modifica sequenza e struttura della proteina esterna ( Spike ) che SARS-2-CoV usa per agganciare il recettore ACE2 ed entrare nelle nostre cellule . Parte di questa proteina è alla base di molte formulazioni del vaccino che con tanta ansia tutti aspettiamo .

V eniamo quindi alla domanda iniziale. C’è una qualche prova che uno o più delle mutazioni del virus costituisca un cambiamento significativo delle proprietà del virus italiano ri spetto a quello cinese. ‘E’ vero , come alcuni dicono, che quello di aprile o maggio è diventato più buono cioè meno contagioso o pericoloso di quello di febbrai o ? N on se ne parla solo da noi, se ne discute dap p ertutto, con la finora vana speranza che muti di tanto da lasciarci in pace, rientrare, come si è detto in una recente trasmissione televisiva, nel vaso di Pandora. L a discussione è stata anche fomentata sui media americani da una prima mutazione della proteina Spike, la D614 G , osservata in verità in tutta Europa e Stati Uniti ed assente nei virus cinesi . I n Italia è stata particolarmente studiata dal team di Massimo Ciccozzi al Campus Biomedico di Roma e negli USA dalla più numerosa squadra di Bette Korber a Los Alamos . Questa mutazione, da un acido aspartico alla glicina , cambia con una qualche sostanza la struttura di una parte importante della componente S1 della proteina spike, anche se è sufficientemente lontana dalla zona più esterna della proteina , quella che esattamente lega ACE 2. Bette Korber e collaboratori si dicono “ concerned ” ( preoccupati) che questa sostituzione possa aver generato uno spike che ha reso il virus più trasmissibile . S ostanzialmente la stessa cosa dicono i ragazzi del Campus Biomedico . Non è una idea peregrina , frutto di superficiali osservazioni. Che il virus europeo/americano sia più trasmissibile d el cinese , quello che ha acceso la miccia della pandemia , è possibile se non plausibile. Tuttavia, nessuno dei due gruppi fornisce alcuna prova clinica o sperimentale che questo sia davvero il caso. Servono altre indagini prima di poterlo affermare , prima che da una mutazione si passi ad un cambiamento reale . E quanto alla maggiore “bontà” del nostro virus, proprio non ci siamo, almeno per ora.