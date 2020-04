“Ho rischiato 400 euro di multa perché un carabiniere ha trovato irritante la poca normalità ancora non vietata”. Lo scrive Michela Murgia raccontando, in un post su faceboook, la sua disavventura mentre faceva la spesa a Roma. “La foto che vedete l’ho scattata sabato a Roma in piazza san Cosimato, davanti al mercato rionale. Tra di noi c’è più di un metro e tutte indossiamo le mascherine pur essendo all’aperto”, sottolinea la scrittrice, che pubblica lo scatto ‘incriminato’. “Il mercato rionale era la seconda e ultima tappa della mia spesa settimanale. Tornavo dal supermercato, ma il fresco vegetale quando posso non lo prendo dalla grande distribuzione; preferisco logorarmi la pazienza in un’altra fila e far lavorare un piccolo commerciante. Davanti al mercato ho incontrato tre amiche, una delle quali intelligentemente ha detto: non facciamo la fila in quattro, ditemi cosa volete e entro solo io. In tre ci spostiamo dalla fila e attendiamo, mantenendo le distanze”, precisa.

