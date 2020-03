Coronavirus, muore a 26 anni Andrea Tesei, capo scout di Predappio

A darne notizia il sindaco del comune romagnolo, Roberto Canali. “È un terribile colpo per la nostra comunità – commenta – è la tragica dimostrazione che il virus non uccide solo gli anziani. I giovani, perciò, debbono stare molto attenti”.

Alla comparsa dei sintomi il giovane era stato ricoverato in un primo momento all’ospedale di Cesena in terapia intensiva. Poi il miglioramento con il trasferimento al più vicino ospedale di Forlì. Ieri mattina invece un improvviso peggioramento e la morte.

Coronavirus, la situazione sulla pandemia di Covid-19

informazioni aggiornate al 27 marzo 2020

Gli Stati Uniti sono diventati il Paese con più contagi al mondo, ma l’Italia resta il Paese che sta pagando al Covid-19 il prezzo più alto come numero di vittime. La pandemia sta costringendo tutti i paesi occidentali a seguire l’esempio italiano, purtroppo in prima linea nello sperimentare la virulenza del coronavirus Sars-Cov-2. I casi totali hanno superato gli 80mila sia negli Usa che in Italia, raggiungendo la soglia finora toccata solo dalla Cina. La protezione civile e le regioni continuano ad aggiornare il bilancio e a studiare la curva dei contagi, si spera in un rallentamento nei prossimi giorni, dopo quasi tre settimane di misure di lockdown. Intanto esplode il problema dei test: quanti farne? E in che modo questo impatta la curva dei contagi? Qual è il ruolo dei positivi asintomatici? Risposte che saranno cruciali nei prossimi giorni, anche nell’ottica di una eventuale riapertura del Paese.

