E’ morto Zaccaria Cometti, il portiere che ha difeso per anni la porta dell’Atalanta alternandosi con Pierluigi Pizzaballa, famoso per la sua figurina nella raccolta Panini. Cometti, 83 anni si è spento nella sua casa casa di Romano di Lombardia, il paese natale, per complicazioni derivate dal coronavirus.

Cresciuto nella Fiorita, società locale, ha giocato con l’Atalanta dal 1957 al 1970, totalizzando 204 presenze e vincendo la Coppa Italia del 1963 senza giocare la finale col Torino il 2 giugno 1963 a Milano. Ha disputato 177 partite in campionato, 11 in Coppa Italia, 6 in Coppa Rappan, 4 in Coppa dell’Amicizia, 5 in Mitropa Cup e 1 in Coppa delle Coppe. Una partita disputata il 14 ottobre 1963, nello spareggio di Barcellona con lo Sporting Lisbona vinto dai portoghesi.

Cometti, dopo aver concluso la carriera a Trento ritirandosi nel 1972, tornò all’Atalanta come tecnico nelle giovanili dal 1975 al 1977 e fu quindi vice della prima squadra fino al 1990, da Titta Rota – allenando anche il grande rivale, tornato a fine carriera – a Emiliano Mondonico passando per Bruno Bolchi, Giulio Corsini, Ottavio Bianchi e Nedo Sonetti. La chiusura nel ’92 da preparatore dei portieri, sotto Bruno Giorgi che aveva sostituito Piero Frosio, prima dell’avvento di Marcello Lippi in panchina. Il sito dell’Atalanta ha dato la notizia scrivendo: “Zaccaria Cometti fa parte dell’indimenticabile e storica Atalanta che il 2 giugno 1963 a San Siro supera in finale 3-1 il Torino conquistando la Coppa Italia. È da considerare tra gli atalantini di sempre. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano al dolore dei familiari ai quali rivolgono le più sincere e commosse condoglianze”.

Coronavirus, la situazione sulla pandemia di Covid-19 informazioni aggiornate al 30 marzo 2020 Tutti gli articoli, aggiornamenti e ultime notizie Il mondo si è fermato: più del 40% della popolazione mondiale è chiusa in casa o sottoposte a limitazioni di movimento o isolamento sociale nella lotta alla pandemia di coronavirus Sars-Cov-2. Gli Stati Uniti sono ormai il paese con più casi al mondo, l’Italia quello con più vittime. Una tragedia senza fine. E gli occhi sono puntati alla curva dei contagi, aspettando una flessione, per capire o almeno iniziare a pensare a un ritorno alla normalità. Intanto è già certo che le misure previste dal dpcm saranno prorogate oltre il 3 aprile. Coronavirus, consigli di lettura per capire la crisi



rep



rep











rep











Fonte