In questa crisi sanitaria scatenata da Covid-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus “è proprio il direttore Generale che avrei voluto a capo dell’Organizzazione mondiale della Sanità”, “una persona molto preparata, che non è mai stato un burocrate ma ha sempre lavorato nella sanità sul campo” e in questa situazione, sin dall’inizio ha gestito l’emergenza “con grande trasparenza e indicazioni chiare”, con un impegno “a combattere speculazioni e fake news” lavorando in nome “della scienza e della solidarietà”. A parlare all’Adnkronos Salute è Aldo Morrone, direttore scientifico dell’Istituto dermatologico San Gallicano Irccs di Roma, amico di lunga data del Dg dell’Oms, con il quale in Etiopia, paese di origine del “primo capo africano” dell’Organizzazione Onu per la salute, ha lavorato molto. Tedros “è stato molte volte qui da noi a Roma, ha molta simpatia per l’ Italia e una particolare passione per il parmigiano”, rivela.

