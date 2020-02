– “Sono nato a Codogno, ho vissuto per anni lì. Ho lì mio fratello, parenti e amici. In paese ci conosciamo tutti. Devo dire che nonostante tutto, la gente è molto tranquilla, semplicemente resta in casa e attende. Del resto noi siamo così, realisti e pragmatici”. Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, è originario di Codogno. In queste ore è vicino al paese che, dice, “sta seguendo le disposizioni date con serietà, ma senza allarmismi eccessivi”.

Cosa vuole dire ai suoi concittadini?

“Desidero esprimere naturalmente la mia vicinanza. In paese ci conosciamo tutti. Mio fratello è in contatto con qualcuno di coloro che hanno contratto il virus. Tutti si aiutano e sono vicini gli uni agli altri”.

Che gente è quella di Codogno?

“Siamo molto realisti. Abbiamo un pragmatismo di fondo che ci rende molto attenti a quanto accade. Siamo anche la città dell’illustratore e pittore Novello, un grande giornalista dotato però di humor e sarcasmo. Rappresenta un po’ ciò che ci siamo”.

In molte chiese è stato deciso di vietare lo scambio della pace. Cosa pensa?

“È normale e giusto che si prendano provvedimenti, nulla di straordinario. È ovvio che bisogna ricorrere a tutta la prudenza necessaria”.