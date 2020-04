Arrivano i nuovi servizi smart per aiutare i ristoratori in difficoltà dopo l’emergenza Covid e una garanzia in più per tutti gli italiani che non vedono l’ora di tornare a mangiare fuori casa in piena sicurezza. Tra le misure di prevenzione raccomandate per la riapertura, c’è anche la digitalizzazione della ristorazione: ma come si stanno organizzando i player e le insegne del settore? L’italiana HealthyFood lancia My Contactless Menù, un servizio smart capace di aiutare il mondo dell’horeca a rispettare le nuove normative di sicurezza: ingressi contingentati, distanze, igienizzazione di tutto, menù incluso.

