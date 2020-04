(di Veronica Marino) – “L’interruzione delle cerimonie religiose nelle chiese è fondamentalmente un errore. Non tanto per la Chiesa in sé quanto per i sacramenti. Credo che negarli al popolo cristiano sia uno sbaglio enorme”. A parlare con l’Adnkronos nella Domenica di Pasqua è Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo, accademico, saggista, volto noto della tv, oltre che religioso nonché Primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala. Un errore perché? “Per vari ordini di ragioni – spiega -Il primo è che le chiese sono chiuse, ma i supermercati sono aperti. E direi che i dati sulla circolazione d’aria forzata al loro interno non sono necessariamente migliori di quelli delle immense chiese con soffitti molto alti e ottima aerazione. Chiese alle quali, dunque, si potrebbe tranquillamente accedere anche mantenendo una grande distanza”.

