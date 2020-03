di Lucia Scopelliti

Fine pena mai. Nonostante ieri sia stato il primo giorno di ‘libertà’ per C.P., medico di famiglia di Castiglione d’Adda – zona rossa lombarda – e la sua collega, dopo la quarantena di 14 giorni osservata per essere state in contatto con decine di pazienti positivi al nuovo coronavirus, per le due dottoresse non c’è stato tempo né motivo di festeggiare. C.P. ha arruolato persino il marito per rispondere alle telefonate, perché “non potevamo lasciare vuota la segreteria con tutta la gente che chiama ancora 24 ore su 24”, e subito si è messa in moto per le visite domiciliari. Ben 10 nel primo giorno di piena operatività, con tre pazienti inviati in ospedale.

