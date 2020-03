Sette casi positivi, di cui tre medici e quattro infermieri, quasi nessuno con sintomi se non lievi. Altri tre casi dubbi e una cinquantina di tamponi che riguardano il personale della struttura. Nell’ospedale San Pio di Castellaneta è scoppiato un focolaio Covid-19. Ma l’aspetto ancor più grave è che a causarlo sarebbe stato un medico dello stesso nosocomio.

Dopo essere stato a Milano e aver avvertito sintomi nella prima settimana di marzo, non avrebbe rispettato i protocolli dettati dalle autorità sanitarie nazionali per l’emergenza coronavirus. A lanciare l’allarme è stato il sindaco della cittadina, nonché presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti.

“Quello che è accaduto – sottolinea il primo cittadino – è gravissimo, inaudito, inconcepibile. Un medico, che lavora in ospedale, è andato lì, in nosocomio, e invece di passare dal pre-triage come prevedono la procedura e i protocolli, è andato regolarmente al pronto soccorso, come se nulla fosse, e da lì è andato poi nei reparti. Si è permesso il lusso di girare vari reparti e ora abbiamo medici, caposala e impiegati della direzione sanitaria positivi”.

Secondo una ricostruzione il medico una volta tornato da Milano e aver accusato sintomi avrebbe proseguito, senza dichiarare di essere stato al Nord, la sua attività per due settimane, incontrando il personale medico e amministrativo del nosocomio. Si sarebbe anche sottoposto lui stesso a degli esami clinici, tutto questo senza passare dal pre-triage allestito con una tenda all’esterno della struttura, nonostante avesse avvertito sintomi.

“A Castellaneta – incalza Gugliotti – non avevamo nessun caso fino a qualche giorno fa. Chiediamo a tutti i cittadini di rispettare le regole e di restare a casa, è assurdo che a causare tutto ciò sia stata la leggerezza di un medico”.