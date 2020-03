Medici vs politici. Dai social alle trasmissioni tv ai giornali, fioccano le frecciate degli esperti al lavoro in corsia contro esponenti della politica per affermazioni legate all’emergenza coronavirus. Come ricorda ‘Libero’, nei giorni scorsi il virologo Roberto Burioni aveva attaccato su twitter la ministra Teresa Bellanova che si era detta contraria a bloccare l’Italia replicando: “La regola è una sola stare a casa. Se questo significa fermarsi è necessario farlo. Se non lo faremo, sarà il virus a fermarci e sarà una tragedia. Le minimizzazioni stile “l’Italia non si ferma” hanno fatto già danni gravissimi. Ora basta, finitevela. Meglio il silenzio”.

