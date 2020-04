“E’ quasi automatico, prima ancora di cercare di documentare, analizzare e interpretare i fenomeni, dare via alla competizione per la ricerca dei colpevoli. E, di solito, è una tentazione molto veloce in tempi e modi. Ma siamo certi che sia questa la metodologia corretta per trarre conclusioni su eventi così ‘nuovi e destabilizzanti’?”. Esordisce con una domanda la lettera aperta che un gruppo di medici – in gran parte noti per il loro impegno in prima linea contro Covid-19 in questi giorni – ha rivolto direttamente agli italiani. Un invito a guardare all’emergenza coronavirus in un modo diverso da quanto fatto finora sull’onda delle emozioni. A firmare la lettera sono una cinquantina tra cui diversi nomi di Bergamo, una delle province più colpite dai contagi, ma non solo. Ci sono medici operativi a Catanzaro, Padova, Rimini, Pavia, Napoli, in tutta Italia e persino nelle svizzere Locarno e Ginevra. I primi due a mettere la sigla sono Stefano Fagiuoli (Bergamo) e Claudio Puoti (Roma).

