“Il problema è che i medici hanno lavorato senza nessun presidio, senza camici, mascherine e guanti. E fino a ieri gli ospedali di Codogno e Casalpusterlengo (comuni della ‘zona rossa’ per il coronavirus, ndr), funzionavano senza servizi essenziali o comunque con servizi ridotti”. Così Costantino Pesatori, sindaco di Castiglione d’Adda, in collegamento con ‘Agorà. “Io ho fatto un appello perché almeno in questi due ospedali fosse istituito perché dobbiamo garantire dei servizi essenziali in queste strutture che si trovano nella zona rossa – sottolinea Pesatori – ora sembra che qualcosa si stia muovendo, ma non ho ricevuto certezze ufficiali. Notizia ufficiosa, ma non ufficiale, è che possano venire dei medici dell’esercito”.

