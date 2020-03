Mead Informatica garantisce la continuità dei servizi Ict supportando istituzioni, enti e imprese delle filiere essenziali in questo periodo difficile che il Paese sta vivendo. Applicando rigorosamente tutte le misure prescritte dalle vigenti disposizioni, a partire dallo smart working, e avvalendosi di avanzate tecnologie di Security e Networking, Mead Informatica continua a fornire – senza soluzione di continuità – i servizi di Help Desk, Noc, Soc e supporto tecnico, anche a chi è impegnato nell’emergenza Covid-19, come: Aziende Ospedaliere, Comuni e Manifatture strategiche.

