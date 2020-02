“La Cina che si vedrà in ‘Pechino Express’ è paese straordinario che non si può non amare. Spero davvero che se c’è in questo momento qualcuno che storce il naso di fronte a un cinese per strada e dà ai cinesi la colpa di tutto quello che sta succedendo si ricrederà vedendo questa trasmissione”. Lo afferma all’AdnKronos il giornalista e conduttore televisivo Marco Mazzocchi, uno dei concorrenti del reality show ‘Pechino Express’, ambientato fra Thailandia, Corea del Sud e Cina, aggiungendo “che in Italia si sta esagerando. E’ vero che la prudenza non è mai troppa, ma si stanno usando i social in maniera sbagliata. Anche persone che dovrebbero farci sentire più sicuri si esprimono in maniera troppo allarmistica.”

