Ennesima polemica – al solito via social – tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Stavolta legata alla situazione sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus. Il 35enne attaccante argentino, tornato quest’anno in Italia con la maglia del Crotone in serie B, attacca l’ex moglie, attuale compagna e agente di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain. A Maxi Lopez non è andata giù la scelta, fatta da Wanda e dal suo ‘collega’, di lasciare Parigi per tornare il Lombardia, epicentro in Italia dell’emergenza sanitaria. Una soluzione che, secondo l’ex giocatore di Barcellona e Milan, potrebbe mettere a rischio la salute dei tre figli della coppia, Valentino Gaston, Constantino e Benedicto.

“Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena quando a tutti viene chiesto di non uscire – si interroga Maxi Lopez in un post sui suoi social – Perché i nostri figli sono stati esposti ad viaggio da un paese all’altro, fino all’epicentro del contagio (Lombardia), senza importarsene delle conseguenze? Non capisco cosa ti è passato per la testa nel momento in cui la cosa più sacra è la salute dei nostri figli. Mi indigna che tu non abbia coscienza di ciò. Se non volete restare a casa per voi, restateci per loro, sei la madre di cinque creature (Nara ha avuto altri due figli da Icardi, ndr) ma forse non l’hai notato”.