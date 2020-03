“Sono positivo, ce la faremo”. Una condizione, quella di Blaise Matuidi, con due chiavi di lettura: la positività al test per il Coronavirus ma anche l’atteggiamento con cui il calciatore francese della Juventus affronta la sua condizione che, giusto precisarlo, attualmente non presenta sintomi. “Abitualmente amo pensare che sono positivo perché sono una persona che cerca di irradiare buone sensazioni attorno a sé, alla mia famiglia, ai miei amici ai miei compagni – la confessione del centrocampista sul suo profilo Instagram a poche ore di distanza dall’annuncio arrivato ieri sera -. Oggi resto positivo. Sono portatore asintomatico del virus, cosciente di avere il privilegio di essere un calciatore professionista e di beneficiare per questo motivo di un monitoraggio sanitario regolare e eccellente. Se non lo fossi stato, forse non avrei mai saputo di esserlo”.

Una condizione che Matuidi ammette con sincerità, ma che non riduce la paura nel vivere una situazione di pericolo per la propria salute e soprattutto di incertezza: “Sono positivo, sono forte, il mio morale é alto come quello della mia famiglia. Sono positivo, usciremo collettivamente più forti da questa prova, che ci insegnerà a conoscerci meglio, a essere più solidali, più generosi, migliori. Ringrazio tutti voi per i vostri messaggi di amicizia e di sostegno. Restiamo disciplinati e uniti per poter presto tornare a fare le coccole ai nostri figli, abbracciare i nostri genitori, dare la mano ai nostri fratelli e sorelle e festeggiare i gol con i nostri compagni”. Per concludere con il messaggio di speranza che tutti attendevano: “Sono positivo, ce la faremo”.







Fonte